Rusya'dan Haritalı Uyarı: Uui'yi Dünya'ya Düşürürüz - Son Dakika
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Rusya'dan Haritalı Uyarı: Uui'yi Dünya'ya Düşürürüz

16.03.2022 15:28
Rusya'dan Haritalı Uyarı: Uui'yi Dünya'ya Düşürürüz

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle başlayan ve tüm Dünya'nın Moskova'ya karşı yaptırımlar konusunda tek vücut olmasıyla artan gerilim uzaya sıçradı.

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle başlayan ve tüm Dünya'nın Moskova'ya karşı yaptırımlar konusunda tek vücut olmasıyla artan gerilim uzaya sıçradı.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un Başkanı Dimitry Rogozin, sosyal medya hesabından akıl almayacak "üstü kapalı" bir tehditte bulundu.

Dünya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden "bütçe" sorunları olabileceği ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya'ya düşebileceğini belirtti.

Bunu yaparken de bir Dünya haritası yayınlayıp UUİ'nin düşebileceği bölgeyi gösterdi.

TÜRKİYE DE VAR

İşin ilgin tarafı, haritadaki bölge, Türkiye'nin de dahil olduğu Rusya dışındaki alanlar…

Rogozin mesajında "Batılı ülkeler, Roscosmos'a uygulanan yaptırımların bedelini düşünmeliler. Uluslararası uzay dayanışması Batı tarafından manyakça yok ediliyor. Delilik" diye yazdı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA birçok kez Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2031'de düşürüleceğini açıklamıştı.

Peki, Rusya'nın tehdit ettiği gibi UUİ'yi Dünya'ya düşürme gücü var mı?

Ne yazık ki…

UUİ'yi yükselten ve Dünya yörüngesinde tutan iki motoru bulunuyor. "Zarya" ve "Zvezda" adlı cihazların devre dışı bırakılması durumda…

RUSYA: "UZAY İSTASYONU, ABD VEYA AVRUPA'YA DÜŞEBİLİR"

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Ukrayna, Moskova, Rusya, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Rusya'dan Haritalı Uyarı: Uui'yi Dünya'ya Düşürürüz - Son Dakika


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