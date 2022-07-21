Rusya'dan Harkov'a saldırı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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Rusya'dan Harkov'a saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

21.07.2022 12:03
Rusya'dan Harkov'a saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov şehrinin Valisi Oleg Sinegubov, Rus ordusunun şehre düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rus ordusu tarafından en son geçtiğimiz cumartesi günü Harkov'a düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Rusya hükümeti, askeri operasyonlar olarak adlandırdığı Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor. - HARKOV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Harkov'a saldırı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan Harkov'a saldırı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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