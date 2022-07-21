Rus ordusu tarafından en son geçtiğimiz cumartesi günü Harkov'a düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Rusya hükümeti, askeri operasyonlar olarak adlandırdığı Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor. - HARKOV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya'dan Harkov'a saldırı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

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