"Rusya'dan heyet yarın gelecek"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız. Rusya'dan heyet yarın gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız. Rusya'dan heyet yarın gelecek. Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz. Libya'da 2 şehidimiz var" dedi.
(İHA)
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Kerim'e söz verdiği telefonu gönderdi Son Dakika: Rusya; Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye zirvesi yapmayı düşünmüyor Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı