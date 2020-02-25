"Rusya'dan heyet yarın gelecek" - Son Dakika
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"Rusya'dan heyet yarın gelecek"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız. Rusya'dan heyet yarın gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız. Rusya'dan heyet yarın gelecek. Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz. Libya'da 2 şehidimiz var" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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