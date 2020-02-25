Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız. Rusya'dan heyet yarın gelecek. Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz. Libya'da 2 şehidimiz var" dedi.

(İHA)