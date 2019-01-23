Rusya'dan İdlib Açıklaması
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumun derin endişe yarattığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye
'nin İdlib
bölgesindeki son durumun derin endişe yarattığını söyledi.
Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zaharova, "İdlib etrafındaki durum ciddi endişe yaratıyor. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum kötüye gidiyor. Ilımlı muhalefetin bölgeden çıkması nedeniyle bölge Heyet Tahrir Şam
militanlarının kontrolüne giriyor." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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