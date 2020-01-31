Rusya'dan İdlib açıklaması
10 dakika önce
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği açıklamalarıyla ilgili, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği açıklamalarıyla ilgili, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:32
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