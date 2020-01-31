Rusya'dan İdlib açıklaması - Son Dakika
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Rusya'dan İdlib açıklaması

10 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği açıklamalarıyla ilgili, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği açıklamalarıyla ilgili, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Astana, İdlib, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:32 
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