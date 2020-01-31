Rusya'dan İdlib açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği açıklamalarıyla ilgili, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor." dedi.