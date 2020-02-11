Rusya'dan İdlib açıklaması
13 dakika önce
Kremlin Sözcüsü Peskov, "İdlib'de Suriye ordusuna ve Rus askeri güçlerine yönelik terörist faaliyetler son bulmalı." dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, " İdlib'de Suriye ordusuna ve Rus askeri güçlerine yönelik terörist faaliyetler son bulmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:05
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