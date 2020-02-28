Rusya'dan İdlib açıklaması - Son Dakika
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Rusya'dan İdlib açıklaması

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı.

Rusya'dan İdlib açıklaması, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız."

(İHA)

Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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