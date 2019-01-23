Rusya'dan İdlib Açıklaması: Endişeliyiz
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye'nin İdlib kenti hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye
'nin İdlib
kenti hakkında önemli açıklamalar yaptı. Zaharova, Rusya'nın İdlib konusunda endişeli olduğunu söyledi. Haftalık basın toplantısında gündem değerlendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD
askerlerinin İdlib'den çekilme süreci ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığının görüşlerini aktararak, "ABD Başkanı Donald Trump
'ın ABD askerinin Suriye'den çekilme açıklamasından sonra ABD tarafından somut bir adım atılmamıştır" dedi. Suriye'nin İdlib kenti ile ilgili görüşlerini aktaran Zaharova, "İdlib'te yaşanan durum çerçevesinde çok endişeliyiz. Bölgede durum iyice kötüleşiyor. Tahrir El- Şam
militanları tarafından kentin tamamı kontrol altına alındı" şeklinde konuştu.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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