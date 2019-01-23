Son Dakika Haberleri: Rusya'dan İdlib Açıklaması: Endişeliyiz

Rusya'dan İdlib Açıklaması: Endişeliyiz

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye'nin İdlib kenti hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Rusya'dan İdlib Açıklaması: Endişeliyiz, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye'nin İdlib kenti hakkında önemli açıklamalar yaptı. Zaharova, Rusya'nın İdlib konusunda endişeli olduğunu söyledi. Haftalık basın toplantısında gündem değerlendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD askerlerinin İdlib'den çekilme süreci ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığının görüşlerini aktararak, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerinin Suriye'den çekilme açıklamasından sonra ABD tarafından somut bir adım atılmamıştır" dedi. Suriye'nin İdlib kenti ile ilgili görüşlerini aktaran Zaharova, "İdlib'te yaşanan durum çerçevesinde çok endişeliyiz. Bölgede durum iyice kötüleşiyor. Tahrir El- Şam militanları tarafından kentin tamamı kontrol altına alındı" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Suriye, Rusya Federasyonu, İdlib, Güncel
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