Son Dakika Haberleri: Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve kızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

(İHA)

Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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