Son Dakika Haberleri: - Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel - Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralıİDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve kızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
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