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Rusya'dan "İdlib" değerlendirmesi

16 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütlerinin İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiğini belirterek, tüm gözlem noktalarının da bulunduğu yerlerden saldırıların devam ettiğini iddia etti.

Rusya'dan
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütlerinin İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiğini belirterek, tüm gözlem noktalarının da bulunduğu yerlerden saldırıların devam ettiğini iddia etti.
Lavrov, başkent Moskova'da Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchway ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terör örgütlerinin, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiği ifadesini kullanan Lavrov, "Tüm gözlem noktalarının da bulunduğu yerlerden saldırılar devam ediyor." dedi.
Lavrov, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rus askeri birliklerin bulunduğunu ve Suriye ordusuyla hareket ettiğini kaydetti.
İdlib'de, Türk gözlem noktalarının önceden oluşturulduğunu hatırlatan Lavrov, teröristlerin provokasyonlarının engellenemediğini ileri sürdü.
Lavrov, Rusya'nın Hmeymim askeri üssüne teröristler tarafından defalarca saldırıların düzenlendiğini iddia ederek, " Türkiye'ye, İdlib'deki militanların yok edileceği konusunda bilgi verdik. Rus ve Türk ordusu, duruma ilişkin temaslarını sürdürüyor." diye konuştu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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