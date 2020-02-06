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Rusya'dan İdlib'deki gerginlikle ilgili açıklama
11 dakika önce
İdlib'deki militanların ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların hayatını kaybettiğini ifade etti.
İdlib'deki militanların ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakanlık, Türkiye ve İran'la koordinasyonun süreceğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:12
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