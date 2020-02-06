Rusya'dan İdlib'deki gerginlikle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya'dan İdlib'deki gerginlikle ilgili açıklama - Son Dakika Ekonomi

Rusya'dan İdlib'deki gerginlikle ilgili açıklama

11 dakika önce

İdlib'deki militanların ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rusya'dan İdlib'deki gerginlikle ilgili açıklama, System.String[]

İdlib'deki militanların ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakanlık, Türkiye ve İran'la koordinasyonun süreceğini vurguladı.

Rusya, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı
Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı Rejim ordusunun, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı

Son Dakika Haberleri
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'dan İdlib'deki gerginlikle ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]