Rusya'dan İdlib iddiası: Türkiye uluslararası hukuku ihlâl edip bölgeye asker yığıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Rusya'dan İdlib iddiası: Türkiye uluslararası hukuku ihlâl edip bölgeye asker yığıyor - Son Dakika Dünya

Rusya'dan İdlib iddiası: Türkiye uluslararası hukuku ihlâl edip bölgeye asker yığıyor

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye'nin "anlaşmalara uymak yerine muhaliflerle işbirliği yaptığını ve İdlib'e asker yığdığını" iddia etti.

Rusya'dan İdlib iddiası: Türkiye uluslararası hukuku ihlâl edip bölgeye asker yığıyor, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki muhalif mevzilerin Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini ve "siviller ile Rus hava üssü Hmeymim'in bulunduğu bölgelerin her gün topçu atışı altında olduğunu'"iddia etti.

Reuters'ın Rus Ria ajansına dayandırdığı habere göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yazılı açıklamasında Türkiye'yi "İdlib'de asker ve silahtan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda Moskova'yla yapılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve anlaşmaya uymak yerine Esad karşısı muhalif birliklere yardım ettiğini" söyledi.

Konaşenkov, Türkiye'nin İdlib'e "mekanize birlikler oluşturmaya yetecek kadar asker yığdığını", bunun da uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Rusya'nın iddialarına Türkiye'den henüz yanıt gelmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AKP Meclis Grup Toplantısı'nda İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'yla ilgili olarak "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanı boşa gitmiyor" dedi. Erdoğan, "36 şehit verdiğimiz saldırı sonrasında Avrupa'ya gitmek isyeten mültecilere kapıları açıtk bu yaptığımız uluslararası hukuka uygundur" diye konuştu.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Moskova'da bir araya gelip İdlib'deki son gelişmeleri görüşecek.

MSB: İki asker şehit oldu

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulmaya devam edildiği belirtilerek, "Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:30 
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