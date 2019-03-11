Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Inf Anlaşmasının İptalinin Ardından İlk Tedbir

Rusya'dan Inf Anlaşmasının İptalinin Ardından İlk Tedbir

15 dakika önce

ABD ile karşılıklı olarak INF anlaşmasını askıya almasının ardından Rusya, 5 bölgeye Tomahawk avcısı olarak bilinen Buk-M3 füze savunma sistemi kuruyor.

Rusya'dan Inf Anlaşmasının İptalinin Ardından İlk Tedbir, System.String[]
ABD ile karşılıklı olarak INF anlaşmasını askıya almasının ardından Rusya, 5 bölgeye Tomahawk avcısı olarak bilinen Buk-M3 füze savunma sistemi kuruyor.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ABD'nin ardından Rusya tarafından da askıya alınmasının ardından Rusya'dan ilk tedbir geldi. Sibirya 41. Ordu Komutanı Binbaşı General Yakov Rezantsev, Rusya'daki 5 bölgeye Buk-M3 füze savunma sistemi kurulacağını, bu doğrultuda personel eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı. Amerika'nın Tomahawk seyir füzesine karşı avcı unsuru olarak tanımlanan füze sistemlerinin Rusya'nın kritik bölgeleri olan Novosibirsk, Omsk, Irkutsk bölgesi, Altay bölgesi ve Tuva Cumhuriyeti'nde kurulması için çalışmaların sürdürdüğü ve sistemlerin merkezinin Sibirya 41. Ordu Komutanlığı olduğu öğrenildi.

Buk-M3 füze savunma sistemleri, 2,5 kilometre ile 70 kilometre arasında hedefe yönelen seyir füzelerini maksimum 40 kilometrelik yüksekliğe çıkarak havada imha edebiliyor. Füze sistemi, fırlatılan roketin seyir füzesine karşı radara yakalanmadan hedefe ulaşabilmesini sağlıyor. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:03 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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