Son Dakika Haberleri: Rusya'dan İngiltere'ye: "Davranışımızı değiştirmeyeceğiz"
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Rusya'dan İngiltere'ye: "Davranışımızı değiştirmeyeceğiz"

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İngiltere'ye karşı davranışlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

Rusya'dan İngiltere'ye:
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İngiltere'ye karşı davranışlarını değiştirmeyeceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerinin bozulmasından İngiltere'nin kendisinin suçlu olduğunu, İngiltere'nin uluslararası sahnede davranışını değiştirmek için Moskova'nın yaptığı çağrıyı reddettiğini bildirdi. Peskov, "Hayır, davranışımızı değiştirmeyiz, çünkü Rusya'nın istediği, birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak karşılıklı faydalı ilişkiler kurmaktır" dedi. İngiltere Başbakanı Theresa May'ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya eğer davranışın değiştirdiği takdirde iyi bir ilişkileri olacağını söylemişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Moskova, İngiltere, Rusya Federasyonu, Güncel
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