Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi - Son Dakika

Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi

21.11.2020 17:48
Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avukat Sergey Magnitsky davasıyla ilgili kendilerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye aynı düzeyde karşılık verildiğini ve 25 İngiliz vatandaşına yaptırım uygulandığını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avukat Sergey Magnitsky davasıyla ilgili kendilerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye aynı düzeyde karşılık verildiğini ve 25 İngiliz vatandaşına yaptırım uygulandığını aktardı.

İngiltere, Brexit sonrası tedbirlerin bir parçası olarak Temmuz ayında 25 Rus ve 20 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, yaptırımlar ile kara para aklanmasını durdurmayı amaçladığını ifade etmişti. İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı 25 Rus vatandaşı arasında Avukat Sergei Magnitsky'e kötü muamele uyguladığını ve ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişilerde yer almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Magnitsky davasıyla ilgili kendilerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye aynı düzeyde karşılık verildiğini ve 25 İngiliz vatandaşına yaptırım uygulandığını duyurdu. Zaharova, "İngiliz makamlarının düşmanca tavırlarına yanıt olarak ve 'karşılıklılık' ilkesine bağlı olarak 25 İngiliz vatandaşına yaptırım uygulanmasına karar verildi" ifadelerini kullandı. Zaharova, 25 kişinin isimlerini paylaşmazken, Rusya'ya girişlerinin yasaklandığını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Magnitsky'nin ölümüyle ilgili tüm konular için, Londra'nın görmezden gelmeyi tercih ettiği, kapsamlı yorumlar ve açıklamalar yaptık" ifadelerini kullanarak, İngiliz tarafının eylemlerinin başka bir ülkenin içişlerine müdahale etme ve Rus adalet sistemine baskı yapma girişimi gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Magnitsky, Rusya'da büyük ölçekli vergi dolandırıcılığına karıştığı iddiası ile 2008 yılında tutuklanmıştı. Tutukluluğu sırasında kötü muameleden şikayet eden Magnitsky, 2009 yılında başkent Moskova'daki bir hapishanede hayatını kaybetmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi

Zahit Şeyhanoğulları, Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi - Son Dakika


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