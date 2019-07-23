Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı
7 dakika önce
Rusya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:30 Kaynak: AA
, İsrail
'in işgal altındaki Doğu Kudüs
'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur
Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.
İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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