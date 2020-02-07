Rusya'dan, İsrail'e "yolcu uçağını tehlikeye attılar" suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'dan, İsrail'e 'yolcu uçağını tehlikeye attılar' suçlaması - Son Dakika

Rusya'dan, İsrail'e "yolcu uçağını tehlikeye attılar" suçlaması

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Rusya'dan, İsrail'e

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, "İsrail'in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı." dedi.

İsrail'in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, "İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaygın bir uygulaması haline geldi." diye konuştu.

İsrail, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davası' sanığına tahliye kararı verildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığından bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt Açıklaması Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:12:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'dan, İsrail'e "yolcu uçağını tehlikeye attılar" suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]