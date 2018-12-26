Son Dakika Haberleri: Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırısına tepki

Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırısına tepki

20 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz.

Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırısına tepki, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz. İsrail, 1701 sayılı karar dahil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabaca ihlal etmiştir." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:23 

Ekonomi
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