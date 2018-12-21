Son Dakika Haberleri: Rusya'dan, İsveçli Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı

Rusya'dan, İsveçli Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı

7 saat önce

İsveç'in 2 Rus diplomata vize vermemesi üzerine Rusya'nın da 1 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı bildirildi.

Rusya'dan, İsveçli Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı, System.String[]
İsveç'in 2 Rus diplomata vize vermemesi üzerine Rusya'nın da 1 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün İsveçli diplomatın ülkeyi terk etmesini istediği duyuruldu. Bakanlık, 2 Rus diplomata vize verilmediği için Rusya'dan böyle bir misilleme yapıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Diana Qudhaib, Rusya'nın aldığı kararın üzücü olduğunu belirterek, sınır dışı edilecek İsveçli diplomatla, İsveç'in vize vermediği 2 Rus diplomatın ismini ve görevini söylemekten kaçındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:47 Kaynak: AA

Vize, İsveç, Rusya Federasyonu, Güncel
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