Rusya'dan İtalya'ya "koronavirüs" dsteği
6 saat önce
Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.
Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman ekibinin Kovid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya ulaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı