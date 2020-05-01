Rusya'dan İtalya'ya mektup:

Rusya, İtalya'ya gönderdiği mektupta korona virüs ile mücadelede kendilerine yardım ettiklerini hatırlatarak, uyguladıkları ambargoyu kaldırmalarını talep etti.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya, korona virüs salgını ile mücadele eden İtalya'ya yardım göndermesinin ardından Rusya Devlet Duması Temsilcisi Leonid Slutskiy tarafından 27 Nisan tarihinde İtalya Dışişleri Senatörü Vito Petrocelli'ye mektup gönderildi. Slutskiy, mektupta Rusya'nın korona virüs ile mücadele eden İtalya'ya yaptığı yardımlar karşılığında, İtalya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin çeşitli alanlarda uyguladığı ambargoyu kaldırmalarını istedi. Mektubun devamında, "Kendilerini demokratik olarak sayan batılı ülkeler farklı alanlarda ambargo koydular ve korona virüslü mücadele döneminde bile bunu kaldırmak istemiyorlar. Tüm politikacılara bu tarz politik ambargoları kaldırmaları için sesleniyorum" ifadeleri kullanıldı.

Slutskiy, bu mektubun korona virüs ile mücadele döneminde bile Rusya'ya uygulanan ambargoyu kaldırma teklifini reddeden Birleşmiş Milletleri protesto etmek amacı ile yazıldığını açıkladı.

Rusya, korona virüsle mücadele eden İtalya'ya destek amacı ile 9 askeri nakliye uçağıyla sağlık malzemesi yardımında bulunmuştu.

(İHA)