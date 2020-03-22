Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı - Son Dakika
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Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı

6 saat önce

Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladıVahdet AYAZ, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya, bugün İtalya'ya tıbbi yardım yapacak.

Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı

Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya, bugün İtalya'ya tıbbi yardım yapacak. Rus medyası, 8 ekipten oluşan bilim insanlarının İtalya'ya yola çıkacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı haber kanalı Zvezda TV'deki haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Conte ile yaptığı telefon görüşmesinde İtalya'ya tıbbi yardım teklifinde bulundu. İtalyan hükümetinin söz konusu yardımı kabul etmesiyle, 8 ekipten oluşan virolog ve doktorların İtalya'ya yapılacak yolculuğa ilişkin hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sergey Şoygu'nun İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 'Telefon görüşmesinde İtalyan Savunma Bakanı, 22 Mart'tan itibaren Rus uzmanları, araçlar ve tıbbi ekipmanları kabul etmeye hazır olduğunu doğruladı' ifadeleri kullanıldı.

YAKLAŞIK 100 KİŞİLİK EKİP GÖNDERİLİYOR

Rusya'dan İtalya'ya yola çıkacak ekibin doktor, epidemiyolog, virolog ve bilim insanlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik olduğu açıklandı. Moskova bölgesinde bulunan Chkalovsky Havaalanı'nda başlatılan hazırlıkların ise tamamlandığı aktarıldı. Ayrıca, İtalya olan yardımın, IL-76 tipi 9 nakliye uçağıyla yapılacağı bildirildi.

Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı

İtalya, Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:23 Kaynak: DHA

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