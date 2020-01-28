Rusya'dan Japon gazeteciye casusluk suçlaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Japon gazeteciye casusluk suçlaması - Son Dakika

Rusya'dan Japon gazeteciye casusluk suçlaması

6 saat önce

Rusya, Japon bir gazeteciyi casusluk suçlaması ile sınır dışı etti.

Rusya'dan Japon gazeteciye casusluk suçlaması, System.String[]

Rusya, Japon bir gazeteciyi casusluk suçlaması ile sınır dışı etti.


Rusya'nın Japonya vatandaşı bir gazeteciyi casusluk iddiası ile sınır dışı ettiği açıklandı. Japon basınınında yer alan haberlere göre, gazeteci olduğu belirtilen şahıs 25 Aralık'ta Vladivostok'ta gözaltına alındı. İsmi bilinmeyen ve Rusya'nın askeri bilgilerini ele geçirmeye çalışmakla suçlanan şahsa, ülkeyi terk etmesi için 72 saat verildi. Şüpheli şahıs ise uyarının ertesi gününde Rusya'dan ayrıldı. Rusya'nın olayla ilgili olarak Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine protesto notası verdiği kaydedildi.


Misilleme yorumu


Rus medyasındaki haberlerde ise Japon polisinin Tokyo'da Rus diplomatları kapsayan bir casusluk soruşturması yürüttüğü vurgulandı. Tokyo polisi, Japonya'daki bir telekomünikasyon şirketinin eski çalışanını, şirketin ticari sırlarını çaldığı şüphesiyle geçtiğimiz cumartesi günü tutuklamış, şüphelinin çaldığı bilgileri Tokyo merkezli bir Rusya Ticaret Temsilciliği yetkilisine verdiği iddia edilmişti. Japon polisinin, Rusya'ya dönen başka bir diplomatla birlikte, konuyla ilgisi olan Rus yetkilileri sorgulamak için talepte bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

Japonya, Japon, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Rusya, Japon vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti
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