Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı - Son Dakika
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Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

15.03.2022 20:02
Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Rusya, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ottawa'nın Washington ile Rus düşmanlığı konusunda yarıştığı belirtilerek Rusya'nın üst düzey yetkililerine ve neredeyse tüm Rus milletvekillerine uyguladığı yaptırımlara cevap olarak yaptırım kararı alındığı belirtildi.

15 Mart'tan itibaren Rusya'ya girişi yasak olanlar listesine Kanada Başbakanı Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joile, Savunma Bakanı Anita Anand'ın da aralarında bulunduğu 313 Kanada vatandaşının dahil edildiği kaydedilen açıklamada, Kanada Parlamentosu milletvekillerinin de yer aldığı listenin tamamına yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Bu adım, sabrımızı uzun süredir test eden mevcut Kanada rejiminin aşırı düşmanlığına cevap olarak atıldı. İster Rus diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar, ister hava sahasının kapatılması veya Ottawa'nın ikili ekonomik bağlarını fiilen koparması, her Rus karşıtı saldırı, kaçınılmaz olarak kesin ve simetrik olması gerekmeyen bir tepki alacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Justin Trudeau, Kanada, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı - Son Dakika


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