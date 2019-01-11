Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Karlov Suikastı Açıklaması: "Tüm Suçlular Cezalandırılsın"

Rusya'dan Karlov Suikastı Açıklaması: "Tüm Suçlular Cezalandırılsın"

12 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına karışan herkesin cezalandırılmasını umut ettiklerini açıkladı.

Rusya'dan Karlov Suikastı Açıklaması:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına karışan herkesin cezalandırılmasını umut ettiklerini açıkladı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un uğradığı suikast sonrasında 28 sanığın yargılandığı davayla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, duruşmaları takip ettiklerini belirterek, "Davayı yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bu suça karışan herkesin adalete uygun bir biçimde yargılanmasını umut ediyoruz" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Politika
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