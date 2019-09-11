Son Dakika Haberleri: Rusya'dan kırım'a 2 amfibi hücum gemisi
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Rusya'dan kırım'a 2 amfibi hücum gemisi

43 dakika önce

Rusya'nın ilk 2 amfibi hücum gemisinin 2020'de Kırım'daki Zaliv tersanesine teslim edileceği belirtildi.

Rusya'dan kırım'a 2 amfibi hücum gemisi, System.String[]

Rusya'nın ilk 2 amfibi hücum gemisinin 2020'de Kırım'daki Zaliv tersanesine teslim edileceği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, gemi yapımı sektöründe çalışan iki kaynak, Rusya'nın ilk 2 amfibi hücum gemisinin 2020'de Kırım'daki Zaliv tersanesine teslim edileceğini açıkladı. Haberde, açıklamada "2 amfibi hücum gemisi Rus tarihinde ilk kez 2020'de Kerç şehrinde bulunan Zaliv tersanesine teslim edilmiş olacak" ifadelerinin yer aldığı ve uygulamada olan devlet silahlanma programı 2027'de son bulmadan önce Rus donanmasına ilk helikopter taşıyıcısının teslim edileceğinin belirtildiği yer aldı.

Ayrıca, gemilerin teknik özelliklerin tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini ve gemiler hazır olduklarında, helikopter taşıyıcılarının inşası için bir anlaşma imzalanacağı belirtildi.

Kırım, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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