Rusya'dan komiteye Navalnıy talimatı

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi üzerine cinayete teşebbüs iddialarının konuşulmasının ardından Rusya Soruşturma Komitesi, Batı-Sibirya Ulaştırma Müdürlüğü'ne cinayet teşebbüsü iddiasını inceleme talimatı verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinin üzerine muhalif ismin destekçileri tarafından Navalnıy'a saldırı düzenlendiği konusunda sunulan dilekçenin ardından Rusya Soruşturma Komitesi, Batı-Sibirya Ulaştırma Müdürlüğü'ne cinayet teşebbüsü iddiasını inceleme talimatı verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlendiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor. Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var" dedi.

NATO İZAHAT İSTEMİŞTİ

Navalnıy'ın zehirlenmesi ile ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir. Rusya hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile tam olarak işbirliği yapmalıdır. Bu saldırının sorumluları sorumlu tutulmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdır. Ayrıca Rusya'yı Novichok programı hakkında OPCW'ye tam olarak bilgi vermeye çağırıyoruz" dedi.