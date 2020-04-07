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Rusya'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in koronavirüs (Covid-19) için gerektiği kadar sık test olduğunu bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in koronavirüs (Covid-19) için gerektiği kadar sık test olduğunu bildirdi. Rus medyasında yer alan habere göre, Sözcü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs için gerektiği kadar sık test olduğunu belirtti. Peskov açıklamasında "(Putin) doktorunun uygun gördüğü sıklıkla test ediliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, test prosedürü hakkında bilgisi olmadığını da belirtti. Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:57 Kaynak: DHA
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