Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması - Son Dakika Dünya

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

7 saat önce

Rusya'da, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'deki bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) genetik şifresinin tamamen çözüldüğünü açıkladı.

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması, System.String[]

Rusya'da, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'deki bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) genetik şifresinin tamamen çözüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün genetik dizilimin aşı ve ilaç geliştirmede faydalı olacağı ifade edildi.

Rusya'nın haber ajansı TASS'taki habere göre, St. Petersburg kentinde bulunan Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsün genetik şifresini çözdüklerini açıkladı.Enstitü Müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, koronavirüsün yeni bir virüs olmasından dolayı bu virüsün genetik diziliminin tamamen deşifre edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Lioznov "Bu bilgi bize ilaç ve aşı bulma konusunda yardımcı olacak" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:22 Kaynak: DHA

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