Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi - Son Dakika Dünya

Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi

6 saat önce

Rusya Sağlık Bakanlığı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı. Listede Ribavirin, Lopinavir ve bağışıklık sistemini güçlendiren Ritonavir Recombinant yer alıyor

Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi, System.String[]

Rusya Sağlık Bakanlığı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı.


Rusya Federal Servisi Tüketici Hakları Koruması ve İnsan Refahı ile birlikte yapılan çalışma koronavirüsten korunmak ve tedavi etmek için "geçici rehber" niteliği taşıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Wuhan, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:08 
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