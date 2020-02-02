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Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi
6 saat önce
Rusya Sağlık Bakanlığı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı. Listede Ribavirin, Lopinavir ve bağışıklık sistemini güçlendiren Ritonavir Recombinant yer alıyor
Rusya Sağlık Bakanlığı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı.
Rusya Federal Servisi Tüketici Hakları Koruması ve İnsan Refahı ile birlikte yapılan çalışma koronavirüsten korunmak ve tedavi etmek için "geçici rehber" niteliği taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:08
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