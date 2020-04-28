Son Dakika › Güncel › Rusya'dan Kuzey Buz Denizi'nde göçmen operasyonu - Son Dakika
Rusya'dan Kuzey Buz Denizi'nde göçmen operasyonu
6 saat önce
Norveç ile Rusya arasında yer alan Barents Denizi filmleri aratmayan bir operasyona sahne oldu.
– Norveç ile Rusya arasında yer alan Barents Denizi filmleri aratmayan bir operasyona sahne oldu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yasa dışı yoldan kayıkla Norveç'e geçmeye çalışan Suriyeli göçmenlerin yakalanma anlarının görüntülerini paylaştı.
Kuzey Buz Denizi'nin Norveç ile Rusya arasındaki bölümünde yer alan Barents Denizi'nde Rusya'dan kayıkla kaçak yoldan Norveç'e geçmeye çalışan 2 Suriyeli göçmen, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından helikopter destekli düzenlenen özel operasyonla yakalandı. 8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri yeni ortaya çıktı.
GÖÇMENLERE HAPİS CEZASI
FSB'nin paylaştığı görüntülerde, sahil güvenlik gemisinde bulunan Rus güvenlik güçlerinin göçmenlere otomatik silahlarla uyarı ateşi açtığı görülüyor. Botlarla ve helikopterle destek verilen operasyonun sonucunda yakalanan 2 Suriyeli göçmenin, sahil güvenlik gemisinde yere yatırılarak arkadan ellerinin kelepçelendiği de görüntülere yansıyor. Yakalanmalarının ardından Rusya'da hakim karşısına çıkarılan Suriyeliler hakkındaki karar geçen hafta açıklandı. İki Suriye vatandaşının 'Rusya sınırını yasa dış yoldan geçmeye teşebbüs' suçundan 10 ay, göçmenlerin Norveç'e kaçak gidişini organize ettiği belirlenen diğer bir Suriye vatandaşının ise 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
- Kerem
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor