Rusya'dan Litvanya'ya "terör" tepkisi - Son Dakika
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Rusya'dan Litvanya'ya "terör" tepkisi

11.05.2022 15:32
Rusya'dan Litvanya'ya "terör" tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Litvanya parlamentosunun Rusya'yı "terörizmi destekleyen ve uygulayan bir devlet" olarak kabul etme kararına yönelik, "Tam olarak bir provokasyon ve aşırıcılık" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Litvanya parlamentosunun Rusya'yı "terörizmi destekleyen ve uygulayan bir devlet" olarak kabul etme kararına yönelik, "Tam olarak bir provokasyon ve aşırıcılık" dedi.

Litvanya parlamentosunun geçtiğimiz pazartesi günü Rusya'yı "terör destekçisi" olarak kabul ettiği yönündeki karara tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Litvanya'nın Rusya'yı "terörizmi destekleyen ve uygulayan bir devlet" ilan etme kararının kışkırtıcı ve aşırılıkçı olduğunu söyledi. Litvanya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesinde 8 yıldır devam eden savaşta yaşanan can kaybından endişe duymadığını ifade eden Zaharova, "Litvanya hem Ukrayna'nın hem de tüm Avrupa kıtasının kaderinden endişe duysaydı Kiev rejiminin Minsk anlaşmalarını uygulaması için sesini çıkarırdı ve belki de son 8 yılda en az bir kez bu konudaki endişesini dile getirirdi" dedi. Zaharova, "Litvanya'daki yetkililer Ukrayna'da ateşkes çağrısında ve krizi çözme arzularında samimi olsalardı silah tedarikini engellerdi. Bunun yerine tam tersini yapıyorlar. Bu tam olarak bir provokasyon, aşırıcılık ve siyasi ikiyüzlülük unsuru olarak görülmelidir" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Dışişleri Bakanlığı, Litvanya, Terör, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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