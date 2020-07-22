Rusya'dan Madonna'ya 1 milyon dolarlık ceza - Son Dakika

Amerikalı pop ikonu Madonna, Rusya'nın 8 yıl önce St. Petersburg'ta eşcinselleri destekleyen bir konuşma yaptığı için 1 milyon dolar tutarında para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Dünyanın en çok tanınan popçularından olan Madonna, 2012 yılında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde büyük bir konser yaptı. İstanbul ve Roma konserlerinin ardından turnenin Rusya ayağında büyük tartışmalar başladı. Madonna, Roma konserinde göğsünü açıp erotik şovlar yapınca Rusya'daki konserinin iptal olması gündeme geldi. Yine de St. Petersburg'taki konseri gerçekleşen Madonna, burada da rahat durmayarak eş cinselliği ve eş cinsel hareketleri öven söylemlerde bulundu. Rusya, 2012'de Madonna'nın tartışmalı konserinin ardından harekete geçerek konser ile ilgili soruşturma başlattı. 8 yıl önce başlatılan soruşturmanın detayları yeni ortaya çıktı.

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE CEZA KESİLDİ

Rusya tarafından başlatılan soruşturmanın akıbeti hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi paylaşılmazken Madonna dün sosyal medya hesaplarından Rusya'nın kendisini 1 milyon dolar tutarında para cezasına çarptırdığını açıkladı. Madonna açıklamasında, "8 yıl önce St. Petersburg'da bir konserde bu konuşmayı yapmıştım. Hükumet eş cinsel topluluğu desteklediğim için beni bir milyon dolar para cezasına çarptırdı. Asla ödemedim" ifadelerini kullandı. Rusya kanunlarına göre para cezasına çarptırılan Madonna'nın bu cezayı ödemeden Rusya'da yeni bir konser yapamayacağı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)