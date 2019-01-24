Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Maduro'ya Destek

Rusya'dan Maduro'ya Destek

1 saat önce

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığını ve bu yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Rusya'dan Maduro'ya Destek, System.String[]
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığını ve bu yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Klimov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasını değerlendirdi.

Maduro'nun, yasal bir şekilde Venezuela devlet başkanı olarak seçildiğini vurgulayan Klimov, "Rusya da Maduro'yu Venezuela'nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak." dedi.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Rusya Federasyonu, Dünya
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