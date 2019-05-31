Son Dakika Haberleri: Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu "kara liste" genişletiliyor
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Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu "kara liste" genişletiliyor

10 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldı

Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu
Moskova yönetimi, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu "kara liste"nin genişletileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın mütekabiliyet gereği AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:53 
Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, Dünya
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