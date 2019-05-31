Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu "kara liste" genişletiliyor
10 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldı
Moskova
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:53
yönetimi, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği
yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu "kara liste"nin genişletileceğini açıkladı. Rusya
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın mütekabiliyet gereği AB
yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldığı belirtildi.
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