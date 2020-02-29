Rusya'dan Moğolistan'a korona virüsü desteği - Son Dakika
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Rusya'dan Moğolistan'a korona virüsü desteği

6 saat önce

Rusya'dan devlet başkanı dahil karantina altında olan Moğolistan'a korona virüsü konusunda yardım gönderildi.

Rusya'dan Moğolistan'a korona virüsü desteği, System.String[]

Rusya'dan devlet başkanı dahil karantina altında olan Moğolistan'a korona virüsü konusunda yardım gönderildi.


Çin ve Rusya ile sınırı olan ve virüs görülen Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga, Çin'de resmi temaslarını sürdürdükten sonra ülkesine döndü. Ülkesinde ise devlet başkanı 14 günlük karantina sürecine alındı.


Ülkesinde virüsün yayılmasından dolayı komşu ülkelere desteğini sürdüren Rusya, daha önce de Çin ve Kuzey Kore'ye tıbbi yardımlar göndermişti. Moğolistan'da riskin artmasından sonra Rusya bu ülkeye de yardım gönderdi.


Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus basınına yaptığı açıklamada Moğolistan'a virüs test kitleri gönderdiklerini söyleyerek, "Bilindiği gibi daha önce Kuzey Kore'ye bu yönde yardım göndermiştik. Şimdi Moğolistan'ın bir talebi oldu. Hazırlıklarımızı tamamladık ve virüs test kitlerini gönderiyoruz" dedi. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Moğolistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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