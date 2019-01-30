Rusya'dan muafiyet beklerken zam geldi
5 dakika önce
Türkiye, Rusya'dan vize muafiyeti beklerken en düşük 60 dolar olan vize ücreti 80 dolara yükseldi.
Türkiye, Rusya'dan vize muafiyeti beklerken en düşük 60 dolar olan vize ücreti 80 dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:04
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