Son Dakika Haberleri: Rusya'dan muafiyet beklerken zam geldi

Rusya'dan muafiyet beklerken zam geldi

5 dakika önce

Türkiye, Rusya'dan vize muafiyeti beklerken en düşük 60 dolar olan vize ücreti 80 dolara yükseldi.

Rusya'dan muafiyet beklerken zam geldi, System.String[]
Türkiye, Rusya'dan vize muafiyeti beklerken en düşük 60 dolar olan vize ücreti 80 dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:04 

Ekonomi
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