Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Mutabakat muhtırasını uygulayanların haklarına saygı duyulacak" açıklaması
Son Dakika Güncel Rusya'dan 'Mutabakat muhtırasını uygulayanların haklarına saygı duyulacak' açıklaması

Rusya'dan "Mutabakat muhtırasını uygulayanların haklarına saygı duyulacak" açıklaması

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını uygulayacak bütün tarafların haklarına saygı duyulacağını söyledi.

Rusya'dan

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını uygulayacak bütün tarafların haklarına saygı duyulacağını söyledi.

Lavrov, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile Norveç'in Kirkenes kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye yönetimi ve YPG/ PKK terör örgütünce desteklendiğini belirten Lavrov, "Elbette, anlaşmayı uygulayacak bütün tarafların haklarına saygı duyulacak." dedi.

Lavrov, Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunduğunu anımsatarak, "NATO'nun bunu üstlenmek istemesi, iyi bir fikir değil. Şam ve Kürtler tarafından desteklenen Türkiye-Rusya anlaşmaları var ve bunları uygulamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca ülkesinin sınırları yakınlarında NATO'nun askeri altyapısını güçlendirme yönündeki girişimlerinden endişe duyduklarını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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