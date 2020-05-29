Rusya'dan NASA'ya çağrı: Ay'ı birlikte keşfedelim

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'yle (NASA) işbirliği çağrısında bulunarak, Ay'dan toprak örnekleri toplamak istediğini duyurdu. Roscosmos, alınacak toprak örnekleriyle Ay'ın nasıl oluştuğunu keşfetmeyi amaçladığını açıkladı.

Rusya, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'yle (NASA) 'ya ortak çalışma çağrısında bulundu. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, dünyanın uydusu Ay'ın çeşitli yerlerinden toplayacağı toprak örnekleriyle nasıl oluştuğunu bulmayı amaçladığını duyurdu. Hali hazırda Ay'ın oluşumu konusunda iki güçlü teori bulunuyor. Dünya'nın başka bir gezegenle çarpışarak Ay'ın oluşması teorisini ABD'li bilim adamları desteklerken, Rus bilim adamları ise Ay'ın, Dünya ile birlikte oluştuğu teorisini destekliyor. Roscosmos yetkilileri, NASA'ya çağrı yaparak işbirliği önerdi.