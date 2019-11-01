Son Dakika Haberleri: Rusya'dan NATO'ya suçlama
Son Dakika Güncel Rusya'dan NATO'ya suçlama

Rusya'dan NATO'ya suçlama

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'yu Ukrayna'daki tansiyonu arttırmakla suçladı.

Rusya'dan NATO'ya suçlama, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'yu Ukrayna'daki tansiyonu arttırmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı açıklamada NATO'yu suçladı. Bakanlık açıklamasında NATO'yu, Ukrayna'da tansiyonu arttırmakla suçlarken müttefiklerin ülkeye askeri destek vererek ülkede bölünmelere neden olduğu kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlaidmir Zelensky ile görüşeceğini ifade etmişti. Zelensky ise NATO üyesi olmaya yönelik hazırlıkları hızlandırmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan NATO'ya suçlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]