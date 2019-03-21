Son Dakika Haberleri: Rusya'dan NATO'ya "Yalancı" Suçlaması

Rusya'dan NATO'ya "Yalancı" Suçlaması

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i "yalancılıkla" suçladı.

Rusya'dan NATO'ya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i "yalancılıkla" suçladı.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, INF konusunda NATO'ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Stoltenberg'in Rusya'nın INF'yi ihlal ettiğine dair açıklamalarını değerlendiren Zaharova, "Yüzü kızarmadan yalan söylüyor. NATO budur işte." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Stoltenberg'in geçen ay Almanya'nın Münih şehrindeki görüşmesinde, Rusya'nın INF'yi ihlal etmesiyle ilgili kanıt gösterilmediğini belirtti.

İnterfaks ajansına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya, INF'yi ihlal ediyor ve bu konuda NATO'nun 29 üyesi de hemfikirdir." demişti.

ABD ve Rusya'nın INF'den çekilmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1 Şubat'ta ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF'yi ihlal etmekle suçlayarak "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ila 5 bin 500 kilometre orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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