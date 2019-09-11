Son Dakika Haberleri: Rusya'dan, Netanyahu'nun "ilhak" vaadine tepki
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'dan, Netanyahu'nun "ilhak" vaadine tepki

40 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.

Rusya'dan, Netanyahu'nun

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadi değerlendirildi.

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ile ilgili açıklamalarının, Arap dünyası tarafından olumsuz karşılandığı kaydedilen açıklamada, "İsrail'in bölgedeki gerginliği artmasına ve Arap komşuları ile barışın sağlanması ile ilgili umutların baltalanmasına neden olacak planlarına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin-İsrail meselesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Madrid prensipleri ve Arap Barış İnisiyatifi çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, İdlib'i 12 gün aradan sonra yine vurdu
Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez Mehmet Ekici'nin Maccabi Tel Aviv'e transfer olacağı iddia edildi "Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt: Arkadaşım benim, siyasi akrabam benim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan, Netanyahu'nun "ilhak" vaadine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]