Rusya'dan nükleer kaza konusunda uluslararası örgüte yanıt: Sizi ilgilendirmiyor

Rusya bu ay başında ülkenin kuzeybatısındaki Arkanjelsk bölgesinde bir füze denemesi sırasında meydana gelen kazadan sonra bilgi isteyen uluslararası Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması Örgütü'ne "Sizi ilgilendiren bir durum yok" cevabını verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Arkanjelsk'teki Nyonoksa donanma üssünde 8 Ağustos günü bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana gelen patlamanın, nükleer denemeleri denetlemek üzere oluşturulan örgütün yetki alanına giren bir konu olmadığını savundu.

Viyana merkezli Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO) kazadan sonra, internette bölgeden radyasyon ölçümü bildiren birçok gözlem istasyonunun yayını durdurmasının kaygı verici olduğunu ve ölçümlerin gizlendiği ya da üzerinde oynandığı söylentilerine yol açtığını söyleyerek bilgi istemişti.

Kazadan hemen sonra 'patlamanın pek büyük olmadığı' yönünde açıklamalar yapan Moskova, daha sonra 5 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını kabul etmişti.

CTBTO başkanı Lassina Zerbo, Twitter'dan bir mesaj yayımlayarak, buna patlama sırasında ortaya çıkması muhtemel bir radyasyon bulutunun bölgeye nasıl yayılmış olabileceğini gösteren bir harita eklemişti.

Kremlin'de başkanlık sözcüsü Dimitri Peskov bu harita ve atılan tweet'te kullanılan ifadeleri "saçma" diye niteledi.

Zerbo ayrıca Rusya'nın Kutup bölgesine yakın Severodvinsk kenti yakınlarındaki iki gözlem istasyonunun patlamadan iki gün sonra yayını kestiğini, başka gözlem istasyonlarının da radyasyon düzeyi yayınlamayı durdurduğuna ilişkin haberler aldıklarını da söylemişti.

Kremlin sözcüsü Peskov bu iddiaya ise, bu istasyonların faaliyetlerinin hükümetin yetki alanında olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada "Tehdit oluşturan bir durum yok ve bölgedeki radyasyon düzeyinde artış yok" demişti.

Kazayla ilgili bilinenler

Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesindeki Nyonoksa Donanma Üssü'nde 8 Ağustos günü meydana gelen füze patlamasından sonra 5 kişinin öldüğü ve 3 kişinin de yaralandığı Rus nükleer şirketi Rosatom tarafından doğrulanmıştı.

Rosatom, kazanın sıvı yakıtlı bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana geldiğini kaydetmişti.

Kazada yaralanan üç kişide ağır yanıklar olduğu da açıklandı.

Şirket Rus medyasına, teknik ekip ve mühendislerinin bir izotop güç ünitesi üzerinde çalıştığını söyledi.

Rus donanması tarafından kullanılan bütün füzelerin denemeleri Kutup bölgesinde Severodvinsk kentine 47 kilometre mesafedeki Nyonoksa'da yapılıyor.

Severodvinsk kentindeki Rus yetkililer kazadan sonra radyosyon düzeyinin 40 dakika kadar normalin üzerine çıktığını fakat sonra normal düzeyine döndüğünü söylediler.

Yetkililer ayrıca normalin üzerine çıktığı sırada bile radyasyonun tehlike düzeyinin çok altında olduğunu da kaydettiler.

Severodvinsk kent yetkilileri tarafından yapılan bu açıklama daha sonra internetten kaldırıldı.

BBC'nin bir sorusu üzerine yetkililer "Konu artık Savunma Bakanlığı'nın yetkisi altında" diye cevap verdiler.