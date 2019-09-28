Son Dakika Haberleri: Rusya'dan nükleer savaşa karşı çağrı
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Rusya'dan nükleer savaşa karşı çağrı

1 saat önce

NEW Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaşın kabul edilemezliği üzerine tüm ülkeleri ortak açıklama yapmaya davet etti.

Rusya'dan nükleer savaşa karşı çağrı, System.String[]

NEW Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaşın kabul edilemezliği üzerine tüm ülkeleri ortak açıklama yapmaya davet etti.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD'ye küresel güvenlik konularında eleştirilerde bulundu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrılma kararından sonra Rusya'nın gerilimin artmasını önlemek için girişim başlattığını belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisinde bulunduğunu anımsattı. Lavrov, ABD ve NATO'yu bu moratoryuma katılmaya davet ettiklerini hatırlattı.

Washington'a Stratejik Silahların İndirimi Anlaşmasının (START) uzatılması konusunda müzakerelerin başlatılmasını defalarca önerdiklerini ifade eden Lavrov, gelinen noktada START'ın kaderinin sorgulandığını, siber dünya ve uzayın da savaş alanına dönüştürülmesi anlayışına doğru eğilimin başladığını söyledi.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilerek bölgede "yıkıcı" bir rol oynadığına işaret eden Lavrov, ABD'nin yıllardır süren küresel stratejik istikrar sistemine büyük zarar verdiğini söyledi.

Rusya olarak ABD'ye nükleer savaşa karşı ortak bildiri yayımlanması önerisinde bulunduklarına dikkati çeken Lavrov, "Bir yıl önce galibi olmayacak nükleer savaşın kabul edilemezliği konusunda üst düzeyde ortak açıklama yapılması önerisinde bulunduk aak ABD bu girişimi görmezden geldi. Tüm ülkeleri bu girişime destek vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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