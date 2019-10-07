Son Dakika Haberleri: Rusya'dan olası Suriye operasyonu açıklaması
Son Dakika Güncel Rusya'dan olası Suriye operasyonu açıklaması

Rusya'dan olası Suriye operasyonu açıklaması

9 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz.

Rusya'dan olası Suriye operasyonu açıklaması, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz." dedi.

Peskov, Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon planı ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü ön koşuluna Türkiye'nin bağlılığını Kremlin'in bildiğini vurgulayan Peskov, "Suriye krizinin çözümünde ve diğer sorunlarda Suriye'nin toprak bütünlüğü başlangıç noktasıdır. Türk meslektaşlarımızın her durumda, her şeyden önce bu ön koşula bağlı kalacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya'nın bildiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz. Suriye topraklarına sığınabilecek terör unsurlarına karşı koymayı kastediyoruz. Tekrar ediyorum: Her şeyden önce Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin olası operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ABD'nin bölgeden çekildiği anlamına gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Peskov, "bu sinyal" hakkında kendilerinin karar veremeyeceğini dile getirdi.

Peskov, "Rusya'nın genel olarak pozisyonunu biliyorsunuz. Bu pozisyon, yakın bir zamanda Suriye topraklarında gayrimeşru bir şekilde bulunan tüm yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı tarafından yinelendi. Bizim pozisyonumuzun temeli budur." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünlerde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyonunu görüşmediğini bildiren Peskov, "Rusya ve Türkiye arasında askeri ve istihbarat konusunda temaslar yoğun ve düzenli bir özellik taşıyor." şeklinde konuştu.

Dmitriy Peskov, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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