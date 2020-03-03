Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması - Son Dakika Dünya

Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen '93 Harbi'ne ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen '93 Harbi'ne ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.


Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye ve Rusya arasındaki gerilim yaşanırken sosyal medya platformundan yapılan paylaşım dikkat çekti. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazandığı hatırlatılan iletide şu ifadelere yer verildi Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Twitter, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:41 
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