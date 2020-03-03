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Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen '93 Harbi'ne ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen '93 Harbi'ne ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye ve Rusya arasındaki gerilim yaşanırken sosyal medya platformundan yapılan paylaşım dikkat çekti. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazandığı hatırlatılan iletide şu ifadelere yer verildi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:41
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