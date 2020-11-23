Rusya'dan Özbekistan'a 650 milyon dolar kredi desteği - Son Dakika

Rusya'nın devlet kalkınma şirketi Özbekistan'da hidrokarbon ürünleri üretimini geliştirmek için 650 milyon dolarlık kredi verecek.

Özbekistan devlet petrol ve gaz şirketi Özbekneftgaz ve Rusya'nın devlet kalkınma şirketi (VEB.RF) arasında Özbekistan'da hidrokarbon ürünleri üretimini geliştirmek için 650 milyon dolarlık kredi verilmesini öngören mutabakat anlaşması imzalandı. Moskova'da yapılan görüşmeler sonrası imzalanan anlaşma, Özbekneftgaz ve VEB.RF ortaklığında Özbekistan'da hayata geçirilmekte olan hidrokarbon ürünleri üretimini artırma programının ikinci aşamasına finansman sağlayacak.

Tamamlanan ilk aşamada Rusya devlet kalkınma şirketi tarafından Özbekneftgaz üretim tesislerinin modernizasyonu ve teknoloji yenilenmesi için kredi sağlanmıştı. - TAŞKENT