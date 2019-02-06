Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Pakistan'a 10 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı

Rusya'dan Pakistan'a 10 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı

1 saat önce

Rusya ve Pakistan, Orta Doğu'daki doğal gazın Pakistan üzerinden Güney Asya'ya taşınması ve Pakistan'ın denizde petrol arama çalışmaları için 10 milyar dolarlık yatırım konusunda anlaştı.

Rusya'dan Pakistan'a 10 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı, System.String[]
Rusya ve Pakistan, Orta Doğu'daki doğal gazın Pakistan üzerinden Güney Asya'ya taşınması ve Pakistan'ın denizde petrol arama çalışmaları için 10 milyar dolarlık yatırım konusunda anlaştı.

Pakistan Uluslararası Gaz Sistemleri Şirketi (ISGSL) ile Rus Gazprom şirketi arasında yapılan anlaşmanın imza töreninde Pakistan Petrol Bakanı Gulam Server Han da hazır bulundu.

Tören öncesi konuşan Han, iki ülke enerji bakanlarının eylülde yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki doğal gaz kaynaklarından Pakistan'a deniz altından bir boru hattı döşenmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyleyerek, "Rusya doğal gaz ve petrol alanlarında Pakistan'a 10 milyar dolarlık yatırım yapacak." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından geçilen imza töreninde anlaşmayı Pakistan adına ISGSL Genel Müdürü Mubin Saulat, Rusya adına ise Gazprom Genel Müdür Yardımcısı Vitaly Markelov imzaladı.

ISGSL tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazprom'un da Orta Doğu'daki kaynaklarından çıkarılan doğal gaz, deniz altına yapılacak boru hattıyla Pakistan'a taşınacak. Gazprom Pakistan'da yer altı depolama tesisi ile deniz suyunu ayrıştırma tesisi de kuracak.

Pakistan ülkeye gelen gazın günlük 14 ila 28 milyon metreküpünü alabilecek. Gaz buradan diğer Güney Asya ülkelerine de yine boru hatlarıyla ulaştırılacak.

Gazprom, Pakistan'ın denizde petrol arama çalışmalarında da yer alacak.

Doğal gaz boru hattı projesinin 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:39 Kaynak: AA

Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Pakistan'a 10 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]