Rusya'dan petrol fiyatlarının "daha yüksek olmasını isterdik" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya'dan petrol fiyatlarının 'daha yüksek olmasını isterdik' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Rusya'dan petrol fiyatlarının "daha yüksek olmasını isterdik" açıklaması

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel petrol piyasalarını yakından gözlemlediklerini belirterek, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik.

Rusya'dan petrol fiyatlarının

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel petrol piyasalarını yakından gözlemlediklerini belirterek, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." dedi.


Peskov, başkent Moskova'da petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Petrol piyasalarındaki durumu incelediklerini aktaran Peskov, "Durumu anlamaya, kısa ve orta vade için öngörüler hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız buna bağlı olacak." diye konuştu.


Rusya açısından, fiyatların varil başına 27 dolar seviyesine düşmesinin uygun olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." değerlendirmesinde bulundu.


Öte yandan, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan petrolün varil fiyatı şu an 27,85 dolardan işlem görüyor.

Dmitriy Peskov, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:00 Kaynak: AA

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